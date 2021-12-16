Twitter kullanıcıları 2021’de %13 artarak 211 milyona ulaştı

Twitter, bu yıl sohbet etmenin ve para kazanmanın yeni yollarını tanıttı, Twitter'ı güvenli ve kapsayıcı tutmak için çalışmalarına devam etti. Pek çok ürün güncellemesi ve özelliği yayınladı, nelerin işe yarayıp nelerin yaramadığını değerlendirerek insanların sohbetlere katılmasını ve konuşmaları takip etmesini kolaylaştırmanın yollarını test etti. Fleets ve Periscope'a elveda diyen Twitter, bu ürünlerin her birinden edindiği bilgileri, herkese açık sohbete hizmet etmenin yeni yollarını bulmak için kullandı. Ve Twitter Spaces aracılığıyla Twitter'da canlı sesli sohbetler yapmanın yeni bir yolunu tanıttı. Ayrıca, onu kullanan kişilerden gelen doğrudan geri bildirimlere dayanarak ürünleri yinelemeye ve özellikler ve iyileştirmeler sunmaya devam etti.

Twitter 2022’de de küresel, herkese açık sohbeti teşvik etmeye devam ederken, Twitter'daki herkesin kendi deneyimlerini düzenlemesine, oluşturdukları içerik için ödüllendirilmesine, kendini güvende ve kontrolde hissetmesine yardımcı olmak istiyor