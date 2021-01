CNN'de yer alan habere göre, The Simpson's dizisi ABD'de yeniden güncel gelişmelerle tesadüf benzerlikleriyle gündeme geldi. Twitter kullanıcıları Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yemin töreninde giyindiği mor takım ve boynundaki ince kolyeyi, The Simpsons'ın 2000 yılından bir bölümünde Lisa Simpson'ın giyindiği takıma benzetti.

"Bart to the Future" adlı bölümde Lisa Simpson ABD Başkanı oluyor ve Oval Ofis'te meşhur replik "Biliyorsunuz, Başkan Trump'tan oldukça büyük bir bütçe darlığı devraldık"ı söylüyordu.

Tom Hanks benzerliği

Yemin töreninin The Simpsons dizisiyle tek benzerliği Kamala Harris-Lisa Simpson olmadı. Tören sonrası ABD'de yayınlanan canlı yayını oyuncu Tom Hanks'in sunduğu hatırlatılarak 2007'de çıkan The Simpsons Movie'deki bir sahne gündeme geldi.

Filmdeki sahnede, Tom Hanks, Simpsons evreninin geçtiği Springfield'da "Biliyorsunuz, ABD hükûmeti güveni o kadar kaybetti ki benimkinden faydalanıyor" diyordu.

Yaşanan pek çok olayı öngördüğü iddia edilen Simpsons çizgi filminin yazarlarından Bill Oakley, dizinin pek çok olayı öngörmesiyle ilgili "Tamamen tesadüf" demişti ancak son olarak seriden bir salgın bölümünün gündeme gelmesiyle 2020'de yaşananları gösterdikleri yorumlarına "Evet sanırım öngördük" demişti.





