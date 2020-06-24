Twitter, listeler özelliğine bir dizi yeni özellik entegre etti
Twitter listeler için yeni özelliğini duyurdu. Yeni güncelleme ile Twitter kullanıcılarına önerilen hesap tavsiyeleriyle birlikte listeler önerilerinde de bulunacak.
24 Haziran 2020, Çarşamba 10:46 Son Güncelleme:
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Twitter’dan konu ile ilgili yapılan paylaşımda listelere gelen yeni özellikler ile ilgili açıklamada “Bir liste hazırla. Yeni listeler keşfet. Bir listeyi takip et. Bir listeyi tweet at” ifadesine yer verildi.
Twitter, geçtiğimiz hafta sesli tweet kullanımı başlatmıştı. Sınırlı kullanıcı tarafından denenmeye başlanan özellikle birlikte kullanıcılar ses kayıtlarını tweet olarak paylaşma imkanına kavuşmuştu.