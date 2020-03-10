İlk kez Beyaz Saray'ın sosyal medya şefi Dan Scavino'nun paylaştığı video, 2020 başkanlık seçimi için Demokrat Parti'nin başkan adayı favorisi Joe Biden'ı kazara Trump'a destek açıklarken gösteriyor. Ama böyle gözükmesi, videonun aldatıcı şekilde kesilmesinden kaynaklanıyor.

Twitter tarafından 'manipüle edilmiş medya' diye etiketlenen videoda, Biden "Sadece Donald Trump'ı yeniden seçebiliriz" derken duyuluyor.

Konuşmanın orjinalinde ise eski Başkan Yardımcısı "Sadece kendi (Demokrat Parti) içimizde savaşa tutuşmamız halinde Donald Trump'ı yeniden seçeriz. Olumlu kampanya yürütmemiz lazım" diyor.

Twitter 'manipüle edilmiş medya' etiketi uygulamasını Scavino'nun paylaşımından 18 saat sonra, Trump'ın retweetini takiben devreye soktu.

Bir Twitter temsilcisi, uygulamanın geliştirilme aşamasında olduğunu, tweet için arama yapanlara etiketin gözükmemesi gibi bir hata olduğunu, bunu düzeltmeye çalıştıklarını, diğer yandan kullanıcıların zaman tünelinde gözüktüğünü belirtti.



