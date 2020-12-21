Twitter mavi tik başvurularını 2021’den itibaren almaya başlayacak
Twitter, uzun zamandır herkesin merakla beklediği bireysel mavi tik başvurularını 2021’den itibaren almaya başlayacağını duyurdu
21 Aralık 2020, Pazartesi 10:18 Son Güncelleme:
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Twitter Blog sayfası üzerinden yapılan açıklamada, mavi tik almayı içeren doğrulama politikasının yenilenmesiyle birlikte 20 Ocak 2021'de başvuruların tekrar alınmaya başlanacağı bildirildi. Ayrıca mavi tik alma işlemine dair bazı bilgiler de paylaşıldı.
Bu bilgilere göre, doğrulama sürecinde başvuru sahipleri kimliklerini doğrulayacak ve bir kategori seçecek. Ancak Twitter, bir yandan doğrulama rozetleri dağıtırken bir yandan da doğrulama rozetlerini kaldıracak.
Twitter politikası uyarınca, kuralları ciddi şekilde veya tekrar tekrar ihlal eden hesaplardan mavi tik işaretleri kaldırılabilecek. Bu tür hesaplar, duruma göre değerlendirilecek.
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