Twitter mavi tik hesap onayı başvurularını yeniden açtı

Kısa bir süre önce yoğunluk nedeniyle mavi tik için başvuru almayı durduran Twitter, 4 günlük bir aranın ardından doğrulanmış hesap talebine ilişkin başvuruları tekrar açtığını açıkladı.

Twitter, mayıs ayında doğrulama başvurularını ilk kez yeniden açtığı zaman, başvurulara verilen “birkaç gün içinde” geri döneceğini söylemişti. Ancak şirket, aldığı başvuruların hacmine bağlı olarak bu sürecin “birkaç hafta” kadar sürebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Askıya alma ve yeniden başlatmanın ardından geri dönüşler için benzer sürelerin geçerli olup olmayacağı ise şu an için bilinmiyor.

Twitter’ın yeni hesap doğrulama programı ile herkes, birisini doğrulanmış kullanıcı olarak gösteren mavi tik onay işareti almak için başvurabilir.



