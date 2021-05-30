Twitter, mavi tik için başvuru almayı tekrardan durdurdu
Twitter, onaylı hesaplar için başvuruları açtığını duyurmasından yaklaşık 8 gün sonra tekrar mavi tik için başvuru almayı durdurduğunu açıkladı.
30 Mayıs 2021, Pazar 10:09 Son Güncelleme:
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Twitter, mavi tik için başvuru almayı tekrar durdurdu. Başvurular son durdurulduğunda kullanıcıların, tekrar mavi tik başvurusu yapabilmek için 4 yıl beklemesi gerekmişti.
Platform, konuya ilişkin açıklamasında çok sayıda başvuru olduğuna ve bu yüzden bir süreliğine yeni onaylı hesap başvurusu almayacaklarına işaret etti. Bu süreçte, halihazırda yapılan başvuruların gözden geçirileceğinin de altı çizildi.
Twitter, mavi tik başvurularının yakında tekrar açılacağını söyledi. Başvuruların tekrardan ne zaman açılacağı belli değil.