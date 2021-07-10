Bilim & Teknoloji Twitter, neden mavi tik alamadığınız hakkında daha fazla ayrıntı sunacak

Twitter, neden mavi tik alamadığınız hakkında daha fazla ayrıntı sunacak

Bilim & Teknoloji

Twitter, neden mavi tik alamadığınız hakkında daha fazla ayrıntı sunacak

Twitter, mavi tik başvuruları reddedildiğinde gönderilen ve herhangi bir şey anlatmayan mailler hakkında daha detaylı açıklama yapacak.

10 Temmuz 2021, Cumartesi 17:10 Son Güncelleme:
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Twitter, mavi tik başvurularını kısa süre önce tüm kullanıcılar için yeniden açtı. Ardından her başvuru kabul edilmiyordu. Şirket şimdiyse reddedilen başvurular hakkında daha detaylı açıklama yapacağını söyledi.

Twitter, mavi tik başvurunuz reddedildiğinde yapılan geri dönüşlerde daha açık ve detaylı olunacağını belirtti. Bunun üzerine mavi tik için başvuru yapmadan önce karşılamanız gereken kriterler hakkında da bilgi verdi.

Twitter’dan sorumlu bir kişi, "Genel ret e-postalarının insanlar için kafa karıştırıcı ve sinir bozucu olduğunu biliyoruz. Bu nedenle doğrulama kararlarıyla ilgili e-postalara daha spesifik bilgiler eklemek için öncelik aldık" dedi.

 

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