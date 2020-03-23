Twitter onaylı hesap sayısını arttıracak

Twitter daha önce corona virüs salgını hakkında sahte tedavi yöntemleri öneren, insanları paniğe yönlendiren veya virüsle mücadeleye zarar veren tweetlerin engelleneceğini açıklamıştı. Twitter, şimdiyse platformu kullanan sağlık uzmanlarının kişisel hesaplarını onaylı hale getirmelerini kolaylaştıracak.

Twitter, bu süreçte uzmanların belirlenmesi için küresel kamu sağlığı yetkilileriyle birlikte çalışıldığının ve şimdiden yüzlerce uzmanın hesabının onaylandığını belirtti.

Yüzlerce sağlık uzmanının hesabını onayladığını belirten Twitter, bu süreçte hesabını onaylatmak isteyen ve sağlık kuruluşlarında ya da akademik enstitülerde çalışanların izlemesi gereken adımları da açıkladı.

Hesap doğrulama sürecinde hesabın bağlı olduğu e-posta adresinin bir sağlık kuruluşu veya akademik organizasyonla ilişkili olmalı, biyografi kısmında bağlı olunan kuruluşa bağlantı verilmesi ve bağlantı verilen sayfada da Twitter hesabına yönelik referansların bulunması gerekiyor.































