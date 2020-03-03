Twitter, personeline 'Evden çalışın' dedi

Koronavirüs nedeniyle Hong Kong, Japonya ve Güney Kore'deki personeli için evden çalışmanın zorunlu olduğunu duyuran Twitter, dünya genelindeki 5 bin personelini de evden çalışmaları konusunda desteklediklerini bildirdi.

Twitter daha önce de çalışanlarının zorunlu olmadıkça iş seyahatlerin çıkmalarını ve etkinliklere katılmalarını da yasaklamıştı.

Twitter'ın İK yöneticisi Jennifer Christie yaptığı açıklamada, "Amacımız Covid-19 koronavirüsünün yayılma olasılığını azaltmak" derken, evden çalışma konusunda kendilerini gün geçtikçe geliştirdiklerini de şu sözlerle anlattı: "Bu bizim için büyük bir değişiklik ama giderek daha dağıtılmış bir iş gücüne doğru ilerliyoruz. Küresel bir hizmetiz. Herhangi bir yerde, Twitter'da çalışabilmeyi sağlama konusunda kararlıyız. "

Twitter'ın genel müdürü Jack Dorsey uzun zamandır uzaktan çalışmayı destekliyor. Koronavirüs yayıldıkça çoğu büyük Amerikan işletmesi de benzer yollara gidiyor.