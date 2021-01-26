Twitter açıklamasında, ücretli haber bültenleri aracılığıyla "kalıcı bir teşvik modeli" oluşturulduğu da eklendi ve izleyiciye dayalı para kazanma desteğinin genişletileceği sözü verildi.

2015 yılında Martijn de Kuijper ve Mohamed El Maslouhi tarafından kurulan Revue, e-posta bültenlerinin paylaşılmasına ve içerik üreticilerin gelir elde etmesine olanak tanıyor.





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