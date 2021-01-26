Twitter, Revue'yü satın aldı
Twitter, kullanıcılarının kendi haber bültenlerini hazırlayıp yayınlamalarına yönelik hizmet sağlayan Hollanda merkezli Revue'yü satın aldı. Böylece yazarlar, üretimleriyle para kazanabilecek.
26 Ocak 2021, Salı 16:55 Son Güncelleme:
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Twitter açıklamasında, ücretli haber bültenleri aracılığıyla "kalıcı bir teşvik modeli" oluşturulduğu da eklendi ve izleyiciye dayalı para kazanma desteğinin genişletileceği sözü verildi.
2015 yılında Martijn de Kuijper ve Mohamed El Maslouhi tarafından kurulan Revue, e-posta bültenlerinin paylaşılmasına ve içerik üreticilerin gelir elde etmesine olanak tanıyor.
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