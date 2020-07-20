Twitter: Sekiz hesaptan özel veriler indirildi

Twitter'a yapılan siber saldırıda 130 hesap hedef alındı, 45 hesabın şifreleri değiştirildi. Son yıllarda bir sosyal medya platformuna yapılan en kapsamlı siber saldırının detayları ortaya çıktı.

Twitter'da ünlü isimlerin ve üst düzey siyasilerin hesaplarının ele geçirilmesine ilişkin şirketten açıklama yapıldı.

Saldırıda ele geçirilen sekiz hesabın özel verilerinin indirildiği tespit edildi.

Hacker'ların 130 hesabı hedefe aldığı, 45 hesabın şifresini değiştirdiği ve ele geçirilen bazı hesapları da satmaya çalıştığı açıklandı.

Özel verileri indirilen hesapların "onaylanmış" yani "mavi tikli" hesaplar olmadığı kaydedildi.

Bu, eski ABD Başkanı Barack Obama, Elon Musk, Kanye West ve Bill Gates gibi ünlülerin hesaplarından verilerin indirilmediği anlamına geliyor.

Hacker'ların indirdikleri veriler arasında özel mesajlar, videolar, fotoğraflar, telefon rehberi ve konum bilgisi gibi veriler olduğu düşünülüyor.

Twitter saldırının nasıl gerçekleştiğine dair bulunan kanıtları da paylaştı.

Bazı şirket çalışanlarının hacker'lar tarafından bazı eylemlerde bulunmaya ikna edildiği, bu sayede sitenin iç sistemlerine girmeyi başardıkları belirtildi. Twitter bu durumdan dolayı özür diledi.

Amerikan New York Times gazetesi ise hacker'ların bilgileri şirketin özel mesajlaşma uygulamasındaki bir paylaşımdan ele geçirdiğini öne sürdü.

Siber güvenlik uzmanları ise bir forumda saldırıdan 2 gün önce paylaşılan "istediğiniz Twitter hesabını çalabilirim" mesajından yola çıkarak, hacker'ların hesaplara saldırıdan en az 48 saat önce erişimi olduğunu düşünüyor.