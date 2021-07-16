Twitter sesli tweet’ler için otomatik altyazı sunacak

Twitter, sesli tweet’ler için otomatik altyazı desteğini duyurdu. Otomatik altyazı şu an için sadece Twitter’ın iOS uygulamasında mevcut.

Altyazılar Türkçe, İngilizce, Japonca, Portekizce, Arapça, Fransızca, Hinduca, Endonezce, Korece ve İtalyanca olarak sunuluyor. Bu altyazılar sadece sesli tweet’lerde gösterilecek. Twitter’dan verilen bilgiye göre, söz konusu altyazıların tweet ile eş zamanlı şekilde oluşturulması gerekiyor.

Sesli tweet özelliği geçtiğimiz yılın haziran ayında kullanıma sunuldu.