Twitter sesli tweet’ler için otomatik altyazı sunacak
Twitter, sesli tweet özelliği için otomatik altyazı desteği sunmaya başladı. Kullanıcılar “CC” butonuna tıklattıklarında otomatik olarak oluşturulan altyazıları görebilecek.
16 Temmuz 2021, Cuma 17:19 Son Güncelleme:
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Twitter, sesli tweet’ler için otomatik altyazı desteğini duyurdu. Otomatik altyazı şu an için sadece Twitter’ın iOS uygulamasında mevcut.
Altyazılar Türkçe, İngilizce, Japonca, Portekizce, Arapça, Fransızca, Hinduca, Endonezce, Korece ve İtalyanca olarak sunuluyor. Bu altyazılar sadece sesli tweet’lerde gösterilecek. Twitter’dan verilen bilgiye göre, söz konusu altyazıların tweet ile eş zamanlı şekilde oluşturulması gerekiyor.
Sesli tweet özelliği geçtiğimiz yılın haziran ayında kullanıma sunuldu.