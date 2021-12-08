Twitter’ın ana teknolojiden sorumlu genel müdürü Nick Caldwell, Quill hakkında, “DM’ler gibi mesajlaşma araçlarını daha kullanışlı ve anlamlı hâle getirme hedefimiz çerçevesinde Quill’in deneyiminden ve yaratıcılığından faydalanacağız” dedi.

Quill’in çalışanları, Twitter’ın Deneyim ekibine katılacak. Taraflar arasındaki anlaşmanın detayları konusunda şimdilik bilgi verilmedi. Quill’in internet sitesindeki veda paylaşımında takım mesajları geçmişini dışa aktarmak isteyenlere 12 Aralık günü Türkiye saatiyle 00:00’a kadar süre verildiği belirtildi. Bu tarihin ardından Quill’in sunucuları kapatılacak ve tüm veriler silinecek. Aktif kullanıcılara ise tam ücret iadesi yapılacak.

Quill, yapılandırılmış kanallarıyla Slack’e kıyasla daha odaklı sohbetler yürütmeyi mümkün kılıyor. Mesaj dizilerinin bölünebilmesi ve farklı sohbetlere taşınabilmesi de Quill’in işlevsel özellikleri arasında bulunuyor.



