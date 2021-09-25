Twitter, Sohbet Odaları'na konu ekleme dönemi başlatıyor. Özellik, şu an için sadece İngilizce dil desteğiyle belirli Android kullanıcılarına sunuldu. Yakında daha fazla dil desteği eklenecek ve iOS kullanıcılarına da sunulacak.

Şirket, Sohbet Odaları'na konu eklemeyi mümkün hale getirerek kullanıcıların takip ettikleri konulara dair Sohbet Odaları bulmalarını kolaylaştıracak. Ayrıca bu sayede içerik oluşturucular da daha geniş bir kitleye ulaşabilecek.

İçerik oluşturucular bir Sohbet Odası oluştururken veya planlarken Twitter tarafından belirlenen 10 konunun yer aldığı listeden 3'e kadar konu seçebilecek. Listede, İş ve Finans, Müzik, Spor, Teknoloji, Oyun, Dünya Haberleri, Eğlence, Sanat ve Kültür, Ev ve Aile, Kariyer konuları bulunuyor.