Twitter, Spaces özelliğinin masaüstü sürümünü duyuracak

Twitter, kendi Clubhouse rakibi olan Spaces'ı Android ve iOS'ta tanıtmıştı. Şimdi ise masaüstüne getirmeye hazırlanıyor.

The Verge’e göre şirket bu özelliğin masaüstünde nasıl görüneceğini test etmeye başladı. Bir geliştirici ise Spaces'ın web'de nasıl görünebileceğine dair bazı tasarımlar yayınladı. Paylaşılan ekran görüntüsüne göre, web için Twitter Spaces bölümü cep telefonundakiyle aynı görünecek.

Twitter'ın Spaces özelliğinin masaüstü sürümde de mobil cihazlarda olduğu gibi çalışması bekleniyor.

Twitter Spaces gerçek zamanlı sesli konuşmalar, tepki emojileri, Tweetleri paylaşma yeteneği, otomatik altyazılar ve daha fazlasını sunuyor. Aynı anda, toplantı sahibi de dahil 11 kişinin konuşmasına izin verilen Spaces'in masa üstü versiyonunun, ne zaman kullanıma sunulacağı belli değil.