Twitter Spaces sohbetlerini artık kaydedip paylaşabileceksiniz

Twitter, Spaces adını verdiği Clubhouse benzeri özelliğini bir süre önce kullanıma aldı. Şimdiyse Twitter Spaces sohbetlerini kaydedip paylaşabileceksiniz

Özellik ilk etapta sınırlı sayıda oda yöneticisine ve sadece iOS uygulamasında sunulacak. Daha sonra tüm oda yöneticileri bu özellikten yararlanabilecek. Oda yöneticileri, sohbet kaydını tweet’leyerek paylaşabilecek. Bu yeni özellik, bir odada sohbetin başını kaçıranlara da daha sonrasında sohbeti en baştan dinleme imkanını veriyor. Ancak bunun için oda yöneticisinin kaydı başlatması gerekiyor. Sohbet kaydedildiği takdirde, odanın duyurusu için atılan tweet’lerde sohbet tamamlandıktan sonra “Yayın sona erdi” yazısı yerine sohbetin kaydı görülecek.

Katılımcılar odadaki sohbetin kaydedildiğini karşılarına çıkan özel bir ikon sayesinde anlayabilecek. Yöneticiler sohbetten sonra 30 gün boyunca kayıtlara paylaşım amacıyla erişebilecek veya istedikleri zaman silebilecek. Twitter kayıtları taciz ve nefret söylemi kontrolü amacıyla 120 gün boyunca saklıyor.