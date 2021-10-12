Bilim & Teknoloji Twitter, takipçi çıkarma özelliğini kullanıcılara sundu

Twitter, takipçi çıkarma özelliğini kullanıcılara sundu

Bilim & Teknoloji

Twitter, takipçi çıkarma özelliğini kullanıcılara sundu

Twitter, engelleme yoluna başvurmadan doğrudan takipçi çıkarma özelliğini kullanıcılara sundu. Özellik, şimdilik sadece web tarafında kullanılabiliyor.

12 Ekim 2021, Salı 09:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Twitter’a yeni gelen özellikle birlikte kullanıcılar, istemediği bir takipçiyi takipçi listelerinden doğrudan kaldırabilecek.

Herhangi bir takipçinizin sizi takip etmesini istemiyorsanız yapmanız gerekenler şunlar:

  • Profil’den "Takipçi" seçeneğine tıklayarak takipçilerinizin listelendiği sayfaya gidin.
  • Takipçileriniz arasından çıkarmak istediğiniz bir kullanıcının yanındaki üç nokta işaretine basın.
  • Açılan menüde "Bu takipçiyi kaldır" seçeneğine basın.

Twitter’ın takipçi çıkarma özelliği, henüz yalnızca web sürümünde çalışıyor. Özelliğin yakın zamanda mobil tarafa da gelmesi bekleniyor.

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Bağımlılığa karşı 'Anne' taktikleri
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Periyodik araç bakımında hesaplar şaştı! Yetkili servis mi özel servis mi?
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER WhatsApp, Instagram ve Facebook! Tarihe geçen erişim sorunu