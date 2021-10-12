Twitter, takipçi çıkarma özelliğini kullanıcılara sundu

Twitter’a yeni gelen özellikle birlikte kullanıcılar, istemediği bir takipçiyi takipçi listelerinden doğrudan kaldırabilecek.

Herhangi bir takipçinizin sizi takip etmesini istemiyorsanız yapmanız gerekenler şunlar:

Profil’den "Takipçi" seçeneğine tıklayarak takipçilerinizin listelendiği sayfaya gidin.

Takipçileriniz arasından çıkarmak istediğiniz bir kullanıcının yanındaki üç nokta işaretine basın.

Açılan menüde "Bu takipçiyi kaldır" seçeneğine basın.

Twitter’ın takipçi çıkarma özelliği, henüz yalnızca web sürümünde çalışıyor. Özelliğin yakın zamanda mobil tarafa da gelmesi bekleniyor.