Twitter, takipçi çıkarma özelliğini kullanıcılara sundu
Twitter, engelleme yoluna başvurmadan doğrudan takipçi çıkarma özelliğini kullanıcılara sundu. Özellik, şimdilik sadece web tarafında kullanılabiliyor.
12 Ekim 2021, Salı 09:08 Son Güncelleme:
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Twitter’a yeni gelen özellikle birlikte kullanıcılar, istemediği bir takipçiyi takipçi listelerinden doğrudan kaldırabilecek.
Herhangi bir takipçinizin sizi takip etmesini istemiyorsanız yapmanız gerekenler şunlar:
- Profil’den "Takipçi" seçeneğine tıklayarak takipçilerinizin listelendiği sayfaya gidin.
- Takipçileriniz arasından çıkarmak istediğiniz bir kullanıcının yanındaki üç nokta işaretine basın.
- Açılan menüde "Bu takipçiyi kaldır" seçeneğine basın.
Twitter’ın takipçi çıkarma özelliği, henüz yalnızca web sürümünde çalışıyor. Özelliğin yakın zamanda mobil tarafa da gelmesi bekleniyor.
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