Bilim & Teknoloji Twitter tasarım anlamında önemli değişiklikler yaptı

Twitter tasarım anlamında önemli değişiklikler yaptı

Bilim & Teknoloji

Twitter tasarım anlamında önemli değişiklikler yaptı

Twitter, yeni bir güncelleme ile önemli tasarım değişikliklerine gitti. Şirket, yeni tasarımını mobil ve web’de kullanıma sundu.

12 Ağustos 2021, Perşembe 08:22 Son Güncelleme:
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Twitter, geçtiğimiz ocak ayında şirketin ilk tescilli yazı tipi olan Chirp’ü tanıtmış ve bunun hakkında detayları vermişti. Yeni güncellemesinde Twitter, Chirp yazı tipini kullanıma sunduğunu ve bundan sonra Batı dilindeki tüm metinlerin sola hizalanacağını söyledi. Bunun ötesinde, güncelleme, yüksek kontrastlı öğeler ve Twitter’ın tweet'lenmiş içeriği daha fazla öne çıkaracağı, platforma özgü mavi renklerde bir azalma getiriyor.

Twitter yakın gelecekte kullanıcılara yeni bir renk paleti vereceğini ve bunun yeni renkler içereceğini söyledi. Yeni eklenen düğmeler, aynı şekilde yüksek kontrastlı görünüme sahip ve istediğiniz düğmeleri aramak için harcayacağınız süreyi azaltıyor.

Şirket bunlara ek olarak gereksiz ayırıcı çizgileri temizledi. Aynı şekilde görsel alan miktarı artırıldı, Twitter böylece kullanıcıların metni daha kolay okuyabileceğini söylüyor.

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