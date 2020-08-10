Twitter, TikTok’u satın alabilir

Son olarak ABD’li şirketlerle iş yapması yasaklanan ve bu konudaki yürütme emrine karşılık resmi bir açıklama yayınlayan TikTok, ABD’deki payını bir Amerikan şirketine satma fikrine de açık olduklarını ifade etmişti.

The Wall Street Journal’ın haberine göre; Twitter da TikTok’un ABD operasyonlarını satın alma amacıyla masaya oturmaya hazırlanıyor.

Bir süre önce de Microsoft’un TikTok’u satın alma sürecinde olduğu öğrenilmişti.

Trump’ın TikTok kararına Rusya’dan tepki geldi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya uygulaması TikTok ile ilgili kararına ilişkin "ABD yetkililerinin eylemleri, serbest piyasa ekonomisinin temel ilkelerine aykırıdır ve DTÖ kurallarını ihlal ediyor" ifadesini kullandı.

Zaharova şunları söyledi: “ABD yetkililerinin eylemleri, serbest piyasa ekonomisinin temel ilkelerine aykırıdır ve DTÖ kurallarını ihlal ediyor. Washington'un Çinli bir rakibin kollarını bükerek, onu ulusal güvenliği sağlama amacıyla absorbe etmeyi haklı gösterme çabaları özellikle alaycıdır.

Amerikan tarafının en büyük sosyal ağlardan biri olan Tiktok’a karşı makul olmayan sert kısıtlayıcı eylemleriyle, Washington’un her türlü bilginin serbest ve geniş bir şekilde dağıtılması, kaynakların özgürce seçilmesi ve bu alandaki işbirliğinin teşvik edilmesi gibi uluslararası taahhütlerinin geniş bir yelpazesini ihlal ettiğini görüyoruz.”