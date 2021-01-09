Dünya Twitter, Trump’ı taklit eden Fransız milletvekilinin hesabını askıya aldı

Twitter, Trump’ı taklit eden Fransız milletvekilinin hesabını askıya aldı

Dünya

Twitter, Trump’ı taklit eden Fransız milletvekilinin hesabını askıya aldı

Sosyal medya kuruluşu Twitter, ABD Başkanı Donald Trump’ın kapatılan hesabını taklit eden Fransız milletvekili Joachim Son-Forget’in hesabını askıya aldı.

09 Ocak 2021, Cumartesi 18:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Son-Forget, Trump’ın hesabının Twitter’da kalıcı olarak silinmesinin ardından kendi hesabının kullanıcı adını ABD Başkanının adıyla değiştirdi. Profil fotoğrafına da Trump’ın fotoğrafını yükleyen Fransız milletvekili, onun adına paylaşımda bulundu. Twitter, Son-Forget’in hesabını da askıya aldı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

İsviçre ve Liechtenstein’daki Fransız vatandaşlarını Ulusal Meclis’te temsil eden milletvekili, daha önce Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un hesabını taklit etmişti. Fransız milletvekilinin bu eylemi, Macron’un partisinden ayrılmasıyla sonuçlanmıştı. Twitter, dün ABD Başkanı Donald Trump’ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıklamıştı.

AA

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
2.000 liranın altındaki en iyi 10 telefon
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bir bilenden ABD analizi
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kölecilerin bayrağıyla Senato’ya baskın...
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ukrayna'da sahte corona virüs aşısı paniğe neden oldu