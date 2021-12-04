Twitter, Türkçe Konular hizmetini hayata geçirdi

Twitter, platformu üzerinde konuşulanları kullanıcıların ilgi alanlarına göre keşfetmeyi kolaylaştıran “Konular” servisinin kapsamını genişletiyor. Bu kapsamda Twitter, Türkiye’de de sunulan ‘Konular’ (Topics) hizmetini Türkçe olarak kullanıma sunulduğunu duyurdu.

Twitter’dan yeni servisle ilgili yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi: “Bir konu seçtiğinizde - favori grubunuz, spor takımınız veya ünlünüz olsun - uzmanlardan, hayranlardan veya Twitter'da bu konu hakkında çokça konuşmaya meyilli bir sürü hesaptan oluşan grubun Tweetlerini görürsünüz. Twitter ‘Konular’ hizmetiyle, bu hesapların hiçbirini takip etmek zorunda değilsiniz, sohbet size gelecek. Tek bir dokunuşla, önemsediğiniz şeylerle ilgili en alakalı ve ilginç Tweetleri görme seçeneğine sahip olacaksınız.”

‘KONULAR’ NASIL TAKİP EDİLİR?

Twitter’da kullanıcıların, profil menüsünde, “Ana Sayfa” zaman akışında ve arama sonuçlarında çeşitli “Konuları” takip edebilmeleri için istemler gördüğü belirtilen açıklamada, “Sadece Konuyu takip edin, Twitter da deneyiminizi ilgili Tweetler, etkinlikler ve reklamlarla kişiselleştiriyor. Ayrıca, görüntülediğiniz veya beğendiğiniz Tweetler gibi profilinize ve aktivitenize dayalı olarak ilgileneceğinizi düşünülen diğer konularla da Twitter, kullanıcısını eşleştiriyor” denildi.