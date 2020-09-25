Twitter, tweet atmadan önce makale okunmasını sağlayacak

Twitter haziran ayından bu yana kullanıcıların tweet paylaşmadan önce haber okumasını teşvik edecek bir çözümü test ediyordu. Başarılı geçen test sürecinin ardından firma sonuçlarını hesabından paylaştı. Twitter deneyin başarılı olduğunu söyledi. Deney, daha fazla insanın makale açmasına ve bazı durumlarda retweet'i göndermemeyi tercih etmesine neden oldu.









Twitter, "daha bilinçli tweetlemeyi" teşvik etmek amacıyla özelliği yakında tüm kullanıcılarına sunacak. Yayına girdikten sonra, bir kullanıcı açmadığı bir bağlantıyı retweetlediğinde, Twitter "tweetin hikayenin tamamını anlatmadığını" belirten bir uyarı ortaya çıkarıyor.

Yeni özelliğin önümüzdeki haftalarda tüm Twitter kullanıcılarına açılması bekleniyor.



