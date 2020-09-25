Twitter, tweet atmadan önce makale okunmasını sağlayacak
Twitter, tweet atmadan önce makale okumaya teşvik edecek.
25 Eylül 2020, Cuma 12:30 Son Güncelleme:
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Twitter haziran ayından bu yana kullanıcıların tweet paylaşmadan önce haber okumasını teşvik edecek bir çözümü test ediyordu. Başarılı geçen test sürecinin ardından firma sonuçlarını hesabından paylaştı. Twitter deneyin başarılı olduğunu söyledi. Deney, daha fazla insanın makale açmasına ve bazı durumlarda retweet'i göndermemeyi tercih etmesine neden oldu.
https://twitter.com/TwitterComms/status/1309178715717369856
Twitter, "daha bilinçli tweetlemeyi" teşvik etmek amacıyla özelliği yakında tüm kullanıcılarına sunacak. Yayına girdikten sonra, bir kullanıcı açmadığı bir bağlantıyı retweetlediğinde, Twitter "tweetin hikayenin tamamını anlatmadığını" belirten bir uyarı ortaya çıkarıyor.
Yeni özelliğin önümüzdeki haftalarda tüm Twitter kullanıcılarına açılması bekleniyor.
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