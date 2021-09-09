Twitter’dan yapılan açıklamada, Twitter Reactions özelliğinin sınırlı bir süre için özel olarak Türkiye'de deneneceği bilgisi verildi.

Twitter’dan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: “Bir beğeni her zaman tüm hisleri karşılamadığından, insanlara bir tweet hakkındaki duygularını hızlı ve kolay bir şekilde paylaşmaları adına yeni bir yol sağlamak için bir dizi emoji ekledik. Tepkiler ayrıca, bir tweet’in yanında (gerçek zamanlı olarak Beğen düğmesinin yanında) gösterildiğinden, konuşma ilerledikçe diğerlerinin konuşmayı daha iyi anlamalarına yardımcı olacak. Twitter çok çeşitli insanlara, kültürlere ve topluluklara sahiptir. Bu nedenle, evrensel olarak tanınan ve insanların tweet’ler hakkında ifade etmek istediklerini temsil eden ve nihayetinde daha anlamlı konuşmaları teşvik eden emojiler bulmaya çalıştık.

Bunu yapmak için, tweet’lerde en sık kullanılan kelimelerin ve emojilerin neler olduğunu araştırdık ve insanların tweet’leri okurken neler hissettiklerine ve hangi emojilerin dünya çapında yankı bulduğuna dair anketler gerçekleştirdik. Tweet’lerde en çok kullanılan emojinin gülme emojisi olduğunu bulduk. Aynı zamanda çoğu insan bize 'komik', 'destek'/'neşe', 'anlaşma' ve 'harika' etrafında dönen tepkileri hem ifade etmeyi hem de almayı tercih edeceklerini söyledi. İnsanların tweet’leri okurken hissettikleri en önemli duyguların ‘eğlenmiş’ ve ‘meraklı’ olduğunu belirledik. 'Hayal kırıklığı' ve 'öfke' aynı zamanda insanların tweet’leri okurken hissettikleri yaygın duygular olsa da ve bazı insanlar tweet’lere katılmadıklarını ifade etmek istese de şu anda bunları emoji reaksiyonları olarak dahil etmiyoruz. Amacımız her zaman herkese açık ve sağlıklı sohbeti desteklemek ve mevcut emoji setimizin sohbetleri nasıl etkileyeceğini görmek istiyoruz. Konuştuğumuz kişiler, bazı düşüncelerine olumsuz tepkiler almaktan endişe duyduklarını ve insanlar tweet’leri hakkında böyle hissederse, daha fazla bağlama izin veren diğer etkileşim yöntemlerini tercih edeceklerini belirtti.”

Twitter, topluluk geri bildirimlerine ve devam eden öğrenmelere dayalı olarak ek emoji reaksiyonlarını yinelemeye ve test etmeye devam edecek.