Twitter, ücretli abonelik sistemini detaylandırdı

Twitter tarafından kullanıma sunulması beklenen abonelik sisteminin ismi ve ücreti, kısa süre önce Jane Manchun Wong isimli bir tersine mühendislik uzmanı tarafından ortaya çıkarıldı.

Wong, abonelik sisteminin Twitter Blue olarak adlandırılabileceğini söyledi. Abonelik ücretinin ise aylık 2.99 dolar olarak belirlendiğinin altını çizdi. Wong ayrıca, ücretli abonelik sistemi kapsamında sunulacak ayrıcalıklı özellikler arasında tweet’leri geri alma ve koleksiyonların da yer aldığını dile getirdi.

Twitter ücretli abonelik sisteminde yer imlerini daha iyi derlemeyi mümkün kılan özellikler de yer alacak.

Twitter, Mayıs ayı başında reklamsız içerik okuma deneyimi sunan Scroll isimli bir girişimi de satın almıştı. Scroll; kullanıcıların Vox, The Daily Times, BuzzFeed ve USA Today gibi platformlarda reklamsız bir şekilde içerikleri okuyabilmesini sağlıyor.