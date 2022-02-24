Twitter, Ukrayna’dan video paylaşan hesapları engelledi

Rus birlikleri Ukrayna topraklarına girerken, sosyal medyada da Doğu Donbas ve Luhansk bölgelerinden görüntü ve videolar paylaşılmaya başlandı. Ancak Kırım’a doğru ilerleyen Rus helikopterlerinin ve sınıra hareket eden tank tümenlerinin görüntülerini paylaşan hesaplar bir süre sonra Twitter tarafından askıya alındı.

Açık Kaynak İstihbaratı (OSINT) analistlerinin yaşadığı hesabın askıya alınması durumunu, Twitter, “yanlışlıkla yapıldı” olarak açıkladı. Bir OSINT analisti olan Oliver Alexander isimli kullanıcı da Twitter’da Ukrayna’dan görüntüler paylaştıktan sonra hesabının kısa süreliğine askıya alındığını belirtti. Bir tweet’te Alexander, kesin kural ihlali belirtilmemiş olsa da hesabın Twitter kurallarını ihlal ettiği için kilitlendiğini belirten mesajın ekran görüntüsü paylaştı.

Twitter sözcüsü Elizabeth Busby yaptığı açıklamada, bu hesaplara yanlışlıkla işlem yapıldığını ve koordineli bir kampanyanın parçası olmadığını söyledi.

Busby konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: “Politikalarımızı ihlal eden yeni ortaya çıkan anlatıları proaktif olarak izliyoruz ve bu durumda hatalı bir dizi hesap üzerinde yaptırım eylemi gerçekleştirdik. Bu eylemleri hızla gözden geçiriyoruz ve etkilenen bir dizi hesaba erişimi yeniden etkinleştirdik. Hataların koordineli bir bot kampanyası veya toplu raporlamanın sonucu olduğu iddiaları doğru değil.”

Askıya alınan hesapların hangi içerik politikalarını ihlal ettiği sorulduğunda Busby, Twitter’ın platformda yanlış bilgi paylaşımıyla ilgilenen sentetik ve manipüle edilmiş medya politikasına işaret etti. Ancak askıya alınan hesapların politikayı tam olarak nasıl ihlal ettiği bilinmiyor.