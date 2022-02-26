Twitter, uygulama simgesi değiştirme özelliğini kullanıma sundu

Twitter Blue’nun resmi Twitter hesabından atılan bir tweetle yeni bir özellik daha geleceği duyuruldu. Bu özellikle Android kullanıcıları telefonlarının ana ekranındaki Twitter simgesini değiştirebilecek. Halihazırda yıllardır Reddit’in kullanıcılarına ücretsiz bir şekilde sunduğu özellik, Twitter’da sadece Twitter Blue aboneliğine sahip kullanıcılar tarafından kullanılabilecek.

iOS kullanıcıları için aylar öncesinden Twitter Blue abonelerinin kullanımına sunulan bu uygulamanın nihayet Android için de kullanıma açıldığı duyuruldu. Özellik, ana ekranınızdaki Twitter simgesini mor, turuncu, yeşil ve daha birçok renk yapabilmenize olanak sağladığı gibi ayrıca mevsimsel simgelerle de Twitter butonunuzun görüntüsünü eğlenceli bir hale getirebilirsiniz.

Twitter Blue’nun kullanıma açık olduğu ülkeler ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda ile sınırlı.