Twitter, videolara otomatik altyazı özelliği ekledi

Twitter, tweet'lere eklenebilen görsel ve video seçeneklerini geliştiriyor. Çünkü yeni güncellemeye göre, kullanıcılar Twitter’daki videolarda artık otomatik altyazı seçeneğini kullanabilecek. Twitter'ın yaptığı açıklamaya göre, otomatik altyazılar iOS, Android ve web'de kullanılabilecek. Ayrıca yeni işlev, kısa süre içinde küresel çapta yayılarak birçok dil seçeneğini barındıracak.

Altyazılar yalnızca Twitter'a yüklenen yeni videolarda görünecek. Yani altyazı olmayan eski videolarda yine altyazı olmayacak. Twitter sözcüsü, The Verge'e verdiği demeçte erişilebilirlik özelliklerini herkese açmak için çalıştıklarını dile getirdi. Ancak sözcü, mevcut sürümde yanlış veya kötü altyazıları bildirmenin bir yolu olmadığını da sözlerine ekledi.

Twitter, geçtiğimiz yıl sesli tweet özelliğini kullanıma sunmuştu. Ancak altyazısız olarak piyasaya sürülen bu özellik de tepki çekmişti. Çünkü birçok kullanıcı tweet'leri okumayı daha çok seviyor ve sesli tweet'lerin her ortamda dinlenemeyeceğini düşünüyor.