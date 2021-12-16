Twitter, videolara otomatik altyazı özelliği ekledi
Twitter, videolar için otomatik altyazı imkânı sunmaya başladı. Şirket, artık platforma yüklenen videolar için otomatik oluşturulan altyazılar sunuyor. Android, iOS ve web tarafında aktif edilen özellik, sessize alınan videolarda gösteriliyor ancak istenirse sesi açılan videolar da altyazı çıkması sağlanabiliyor.
16 Aralık 2021, Perşembe 10:08 Son Güncelleme:
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Twitter, tweet'lere eklenebilen görsel ve video seçeneklerini geliştiriyor. Çünkü yeni güncellemeye göre, kullanıcılar Twitter’daki videolarda artık otomatik altyazı seçeneğini kullanabilecek. Twitter'ın yaptığı açıklamaya göre, otomatik altyazılar iOS, Android ve web'de kullanılabilecek. Ayrıca yeni işlev, kısa süre içinde küresel çapta yayılarak birçok dil seçeneğini barındıracak.
Altyazılar yalnızca Twitter'a yüklenen yeni videolarda görünecek. Yani altyazı olmayan eski videolarda yine altyazı olmayacak. Twitter sözcüsü, The Verge'e verdiği demeçte erişilebilirlik özelliklerini herkese açmak için çalıştıklarını dile getirdi. Ancak sözcü, mevcut sürümde yanlış veya kötü altyazıları bildirmenin bir yolu olmadığını da sözlerine ekledi.
Twitter, geçtiğimiz yıl sesli tweet özelliğini kullanıma sunmuştu. Ancak altyazısız olarak piyasaya sürülen bu özellik de tepki çekmişti. Çünkü birçok kullanıcı tweet'leri okumayı daha çok seviyor ve sesli tweet'lerin her ortamda dinlenemeyeceğini düşünüyor.