Bilim & Teknoloji Twitter, videolara otomatik altyazı özelliği ekledi

Twitter, videolara otomatik altyazı özelliği ekledi

Bilim & Teknoloji

Twitter, videolara otomatik altyazı özelliği ekledi

Twitter, videolar için otomatik altyazı imkânı sunmaya başladı. Şirket, artık platforma yüklenen videolar için otomatik oluşturulan altyazılar sunuyor. Android, iOS ve web tarafında aktif edilen özellik, sessize alınan videolarda gösteriliyor ancak istenirse sesi açılan videolar da altyazı çıkması sağlanabiliyor.

16 Aralık 2021, Perşembe 10:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Twitter, tweet'lere eklenebilen görsel ve video seçeneklerini geliştiriyor. Çünkü yeni güncellemeye göre, kullanıcılar Twitter’daki videolarda artık otomatik altyazı seçeneğini kullanabilecek. Twitter'ın yaptığı açıklamaya göre, otomatik altyazılar iOS, Android ve web'de kullanılabilecek. Ayrıca yeni işlev, kısa süre içinde küresel çapta yayılarak birçok dil seçeneğini barındıracak.

Altyazılar yalnızca Twitter'a yüklenen yeni videolarda görünecek. Yani altyazı olmayan eski videolarda yine altyazı olmayacak. Twitter sözcüsü, The Verge'e verdiği demeçte erişilebilirlik özelliklerini herkese açmak için çalıştıklarını dile getirdi. Ancak sözcü, mevcut sürümde yanlış veya kötü altyazıları bildirmenin bir yolu olmadığını da sözlerine ekledi.

Twitter, geçtiğimiz yıl sesli tweet özelliğini kullanıma sunmuştu. Ancak altyazısız olarak piyasaya sürülen bu özellik de tepki çekmişti. Çünkü birçok kullanıcı tweet'leri okumayı daha çok seviyor ve sesli tweet'lerin her ortamda dinlenemeyeceğini düşünüyor.

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Evde yapabileceğiniz bilgisayar tamirleri
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Ucuz emeklilikte son 22 gün
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER NASA Uzay Sergisi Türkiye'de!