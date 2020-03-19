Twitter yanlış koronavirüs paylaşımlarını platformdan kaldıracak

Twitter, yeni politikaları çerçevesinde kullanıcılarından “uzman rehberliğini” tanımayan, “sahte veya etkisiz tedavileri” öneren, uzman veya yetkililerden gelmiş gibi görünen “yanıltıcı içerikler” barındıran paylaşımların kaldırılmasını isteyecek. Bu kuralların “parodi” hesaplardan veya şaka amacıyla yapılan paylaşımları da kapsadığı da belirtildi.

Twitter, yeni kuralları çerçevesinde hangi tür paylaşımların kaldırılacağı konusunda çeşitli örnekler verdi. Bu kurallar, “COVID-19 çocukları etkilemez” veya “sosyal mesafe etkili değildir” gibi yanıltıcı tweetleri de engelliyor.

Stanford Üniversitesi tarafından hazırlandığı iddia edilen ve koronavirüse dair ipuçlarını barındırdığı belirtilen bir liste, geçtiğimiz hafta sosyal medyada yoğun şekilde paylaşılmıştı. Bu listedeki bilgiler tekrar tekrar yalanlansa da, hâlâ farklı sosyal ortamlarda insanların karşısına çıkmaya devam ediyor.

Tespit çalışmalarında üçüncü taraf iş ortaklarıyla birlikte çalışan Twitter, koronavirüs salgınıyla mücadelede yapay zekâ teknolojisinden de yararlanıyor.



