Twitter, yayınlanan videoların görüntü kalitesini artırdı

Twitter, platforma yüklenen videoların artık daha az pikselli görüneceğini duyurdu. Twitter geliştiricileri, yüklenen videoları işlerken dosyaları birkaç parçaya bölen ara adımı ortadan kaldırdı. Çünkü bu işlem kaliteyi düşürüyordu.

Yapılan testler kalitenin YouTube veya Twitch'e göre daha düşük olduğu görülse de eskiye göre daha iyi olduğu belirtildi.

Güncelleme, sadece yeni videolar için geçerli olacak ve eskileri iyileştirmeyecek.







