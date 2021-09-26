Bilim & Teknoloji Twitter, yayınlanan videoların görüntü kalitesini artırdı

Twitter, yayınlanan videoların görüntü kalitesini artırdı

Bilim & Teknoloji

Twitter, yayınlanan videoların görüntü kalitesini artırdı

Twitter, videoların görüntü kalitesini artırdığını açıkladı. Şirket platforma yüklenen videoların artık daha az pikselli görüneceğini söyledi.

26 Eylül 2021, Pazar 14:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Twitter, platforma yüklenen videoların artık daha az pikselli görüneceğini duyurdu. Twitter geliştiricileri, yüklenen videoları işlerken dosyaları birkaç parçaya bölen ara adımı ortadan kaldırdı. Çünkü bu işlem kaliteyi düşürüyordu.

Yapılan testler kalitenin YouTube veya Twitch'e göre daha düşük olduğu görülse de eskiye göre daha iyi olduğu belirtildi.

Güncelleme, sadece yeni videolar için geçerli olacak ve eskileri iyileştirmeyecek.



Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Ünlülerin Cep'ten güzellik tüyoları
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Kredi maliyetini düşürmek için bunlara dikkat!
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 2021'in en önemli gökyüzü olayı için geri sayım başladı! Etkisi ne kadar sürecek?