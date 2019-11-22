Twitter yorum gizleme özelliğini herkese açtı

Twitter'ın resmi hesabından yaptığı duyuruda kullanıcıların artık yorum gizleme hakkı olacağı açıklandı. Kendi gönderilerinin altındaki alakasız ve sakıncalı yorumları gizleyebilecek olan Twitter kullanıcıları, sağ üstteki gri simgeyle 'yanıtı gizle' seçeneğini kullanacak. Yanıtı gizlenen kişiye ise herhangi bir bildirim gitmeyecek.

Twitter bu özelliği Japonya, ABD ve Kanada'da zaten kullanıma sunmuştu. Rağbet gören özellik, kullanım açısından da sorunsuz hale getirildi ve herkesin kullanımına sunuldu.

Twitter'ın destek hesabından yapılan açıklamada şunlar yazıldı:

"Cevapları gizleme seçeneği artık dünyadaki herkes tarafından kullanılabiliyor. Başarılı bir deneme sürecinin ardından konuşmaları yönetmenin ve dikkat dağıtıcı, konu dışı yanıtları gizlemenin yararlı bir seçenek olduğunu gördük. İşte öğrendiklerimiz ve detayları:"



