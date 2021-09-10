Twitter, yumuşak engelleme adlı özelliğini test etmeye başladı

Twitter, kullanıcılarına hesapları engellemek zorunda kalmadan takipten çıkma ve çıkarma konusunda daha fazla kontrol vermek adına yeni girişimlere başladı.

Twitter, kullanıcıların yumuşak engelleme olarak görülen yöntemle bir kişiyi takipçilerden kaldırmasına olanak tanıyan yeni bir özelliği test ediyor.

Bu, kaldırılan herkese açık hesapların, birinin profilindeki tweet’leri manuel olarak görüntülemeye devam edebileceği, ancak tweet’lerin artık zaman tünelinde görünmeyeceği anlamına geliyor.

Fikir, hesabın kullanıcının profilinden herhangi bir şey görmesini engelleyen, doğrudan bir engellemeden 'daha az acımasız' olacak şekilde tasarlandı.

Önceden kullanıcılar bir hesabı engelleyip ardından engelini kaldırarak daha zor bir işlem gerçekleştiriyorlardı.