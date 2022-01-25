Twitter yüzlerce hesabı askıya aldı

Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, Ferdinand Marcos Jr'ı tanıtan 300'den fazla hesap, spam ve manipülasyon kurallarını ihlal ettiği için donduruldu. Bu hesaplarla ilgili soruşturmalar sürüyor.

Filipinler'de 1972'de sıkıyönetim ilan ederek dikta rejimi kuran Ferdinand Marcos'un oğlu Ferdinand Marcos Jr başkanlık seçimlerine aday olduğunu duyurmuştu.

Marcos, 5 Ekim 2021'de bu yıl yapılacak devlet başkanlığı seçimine adaylığını açıklamıştı.







