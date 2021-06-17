Twitter'da kısa süre sonra kullanıcılar istenmeyen mention'lardan (yanıtlar ve bahsedenler) kendilerini çıkartabilecek. Söz konusu özelliğin, aynı zamanda kişilerin başka bir kullanıcının gelecekte de kendilerinden bahsetmesinin önüne geçmesini mümkün kılacağı belirtiliyor. Kullanıcıların, özellik aracılığıyla kendi gizlilikleri konusunda daha fazla kontrol sahibi olacaklarının da altı çizildi.

Mention’dan çıkarma özelliği, Twitter’da henüz tüm kullanıcılara sunulmadı.