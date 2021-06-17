Bilim & Teknoloji Twitter'a 'Beni bu mention'dan çıkar' özelliği geliyor

Twitter'a 'Beni bu mention'dan çıkar' özelliği geliyor

Bilim & Teknoloji

Twitter'a 'Beni bu mention'dan çıkar' özelliği geliyor

Twitter, platforma mention çıkarma özelliği eklemeye hazırlanıyor. Özelliğin platforma eklenmesinin ardından kullanıcılar, bulunmak istemedikleri tweet ve konuşmalardan kendi isim etiketlerini çıkarabilecek.

17 Haziran 2021, Perşembe 10:15 Son Güncelleme:
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Twitter'da kısa süre sonra kullanıcılar istenmeyen mention'lardan (yanıtlar ve bahsedenler) kendilerini çıkartabilecek. Söz konusu özelliğin, aynı zamanda kişilerin başka bir kullanıcının gelecekte de kendilerinden bahsetmesinin önüne geçmesini mümkün kılacağı belirtiliyor. Kullanıcıların, özellik aracılığıyla kendi gizlilikleri konusunda daha fazla kontrol sahibi olacaklarının da altı çizildi.

Mention’dan çıkarma özelliği, Twitter’da henüz tüm kullanıcılara sunulmadı.

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