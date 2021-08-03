Twitter’a Google ve Apple ID ile giriş yapılabilecek

Twitter uygulamasına girmek için artık sadece email zorunluluğu kalktı. Google veya Apple hesabı olanlar da Twitter’a hesap bilgileriyle giriş yapabilecek.

Google kimliği hem uygulama hem de web üzerinde giriş yapmayı destekliyor. Apple kimliği ise şimdilik sadece uygulama tarafında çalışıyor. Yakın zamanda web sitesinin de destekleneceği belirtildi.