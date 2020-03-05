Twitter, kendi 'hikâyeler' sürümünü test ediyor. Şirket, Brezilya'da başlayan ve kullanıcıların sosyal ağına ilk kez geçici içerik göndermesine izin veren 'Fleets' adlı yeni bir paylaşım formatını denemeye başlayacağını duyurdu.

'Fleets'ler, tweetlerden farklı olarak beğeni, yanıt veya retweet alamayacak ve 24 saat sonra yok olacak. 'Herkese açık' profillerin 'fleets'leri o profili takip etmeseniz bile görüntülenebilecek.

Fleet’ler herkese açık değil ve erişilebilirliğinin de tweetler kadar kolay olmadığı söyleniyor. Öncelikle bir kişinin herkese açık Twitter profiline girmeli ve daha sonra Fleet’lerini görmek için ilgili yere tıklamak gerekecek. O kişiyi veya hesabı takip etmeseniz bile, hikâyelerini görebileceksiniz. Ancak Fleet’ler Twitter ağı içinde dağılmayacak, arama sonuçlarında veya Anlar içinde gösterilmeyecek. Herhangi bir web sitesine de yerleştirilemeyecek.

Başlangıçta kullanıcılara en fazla 2 dakika 20 saniye uzunlukta veya 512 MB’lık büyüklükte videoları paylaşma izni verilecek. İzin verilen yayıncılar 10 dakika uzunluğa kadar videolarını paylaşabilecek. Kullanıcılar birden fazla Fleet de paylaşabilecekler. İzleyiciler de bunları sürükleyerek görebilecek.

İlk olarak SnapChat tarafından popüler hale getirilen 'hikâyeler'; Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube gibi sosyal medya platformalarında kullanılıyor.