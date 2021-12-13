Twitter CEO'su Jack Dorsey görevi bırakmasının ardından yeni CEO Parag Agrawal, daha hızlı hareket eden bir şirket hayaliyle görevi devraldı.

Agrawal'ın yeni görevinden birkaç gün sonra şirket dev bir güncellemeyi teste aldı. Twitter, TikTok benzeri bir video akışı Hindistan'da kullanıma sundu. Böylece sosyal medya platformlarındaki TikTok rüzgarı Twitter'a da sıçramış oldu.

TikTok'un video akışı Instagram'da Reels, YouTube'da ise Shorts'u ortaya çıkarmıştı. Yeni özellik Keşfet sekmesinde yer alacak. Aşağıya doğru akan videolar görülecek.