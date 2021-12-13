Bilim & Teknoloji Twitter'a şimdi de TikTok benzeri video özelliği geliyor

Twitter'a şimdi de TikTok benzeri video özelliği geliyor

Bilim & Teknoloji

Twitter'a şimdi de TikTok benzeri video özelliği geliyor

Twitter, TikTok'taki video akış özelliğini test etmeye başladı. TikTok'la başlayan video akış, Facebook ve Instagram'a da gelmişti.

13 Aralık 2021, Pazartesi 11:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Twitter CEO'su Jack Dorsey görevi bırakmasının ardından yeni CEO Parag Agrawal, daha hızlı hareket eden bir şirket hayaliyle görevi devraldı.

Agrawal'ın yeni görevinden birkaç gün sonra şirket dev bir güncellemeyi teste aldı. Twitter, TikTok benzeri bir video akışı Hindistan'da kullanıma sundu. Böylece sosyal medya platformlarındaki TikTok rüzgarı Twitter'a da sıçramış oldu.

TikTok'un video akışı Instagram'da Reels, YouTube'da ise Shorts'u ortaya çıkarmıştı. Yeni özellik Keşfet sekmesinde yer alacak. Aşağıya doğru akan videolar görülecek.

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Evde yapabileceğiniz bilgisayar tamirleri
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Ucuz emeklilikte son 22 gün
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER NASA Uzay Sergisi Türkiye'de!