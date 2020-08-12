Twitter’a yeni konuşma ayarları geldi

Twitter, mayıs ayından bu yana test ettiği ve atılan tweetlere cevap verebilecek kişileri belirlemeyi sağlayan özelliğini tüm kullanıcılarına sunmaya başladı. Böylece tüm kullanıcılar tweetlerine kimlerin cevap verebileceğini paylaşım yapmadan önce seçebilecek. Buna göre kullanıcılar, ‘herkes, takip ettiğin kişiler ve yalnızca bahsettiğin kişiler’ şeklindeki üç seçenek arasından seçim yapabilecek. Bundan önce tek seçenek ‘herkes’ olarak görünüyordu.

Twitter Ürün Yönetim Müdürü Suzanne Xie, yeni güncellemeyle ilgili şu sözleri kaydetti:

“Tweet’iniz sizin alanınız demek, bu nedenle insanların başlattıkları sohbetler üzerinde daha fazla kontrol sağlamaları için yeni ayarları test ediyoruz. Bazen insanlar kimin cevap verebileceğini seçebildikleri zaman neler olduğu hakkında daha rahat konuşurlar. İnsanların bu ayarları daha önce gerçek anlamda mümkün olmayan sohbetleri gerçekleştirmek için kullandıklarını gördük. Bugünden itibaren istenmeyen yanıtların anlamlı sohbetlerin önüne geçmemesi için bu ayarları herkes kullanabilecek.

Nasıl çalıştığını açıklayalım. Tweet atmadan önce, üç seçenekle kimin yanıt verebileceğini seçin: Herkes (standart Twitter ve varsayılan ayar), sadece takip ettiğiniz insanlar veya sadece bahsettiğiniz insanlar. Son iki ayara sahip Tweet’ler etiketlenecek ve yanıt veremeyen kişiler için yanıtla simgesi grileşecek. Yanıt veremeyen kişiler yine de bu Tweet’leri görüntüleyebilecek, RT’leyebilecek, Yorum ile RT’leyebilecek, paylaşabilecek ve beğenebilecek.”