Dünyanın dört bir yanındaki oyun topluluğu ve ekosistemi, yüz yüze e-spor etkinliklerinin sahneye geri dönmesi, yayıncıların yeni oyunları çıkarması, NFT’lerin etkisini ve kapsamını artırması gibi birçok gelişmenin de getirdiği ivme ile oyuna dair yılın en büyük anları hakkında konuşmak için Twitter'a geldi.

En çok konuşulan oyunlar:

Genshin Impact

Apex Legends

Ensemble Stars!

Final Fantasy

Fate/Grand Order

Animal Crossing: New Horizons

Knives Out

Minecraft

Project Sekai

Fortnite

En çok konuşulan e-spor oyuncuları:

Mongraal

Bugha

Benjyfishy

Scump

Rekkles

Nobru

FalleN

Mixwell

TenZ

s1mple

Oyun hakkında en çok tweetleyen ülkeler :