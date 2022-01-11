Twitter’da 2021 yılında oyunlarla ilgili 2,4 milyardan fazla tweet atıldı
2021, Twitter'da oyun sohbetleri için bir başka rekor yılı oldu. 2021'de, oyun hakkında yıllık %14 artış ve 2017'ye göre 10 kattan fazla artışla 2,4 milyardan fazla tweet vardı. 2021'in 4. çeyreği, Twitter'da şimdiye kadarki en büyük oyun sohbeti gerçekleşen çeyrek oldu.
11 Ocak 2022, Salı 11:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Dünyanın dört bir yanındaki oyun topluluğu ve ekosistemi, yüz yüze e-spor etkinliklerinin sahneye geri dönmesi, yayıncıların yeni oyunları çıkarması, NFT’lerin etkisini ve kapsamını artırması gibi birçok gelişmenin de getirdiği ivme ile oyuna dair yılın en büyük anları hakkında konuşmak için Twitter'a geldi.
En çok konuşulan oyunlar:
- Genshin Impact
- Apex Legends
- Ensemble Stars!
- Final Fantasy
- Fate/Grand Order
- Animal Crossing: New Horizons
- Knives Out
- Minecraft
- Project Sekai
- Fortnite
En çok konuşulan e-spor oyuncuları:
- Mongraal
- Bugha
- Benjyfishy
- Scump
- Rekkles
- Nobru
- FalleN
- Mixwell
- TenZ
- s1mple
Oyun hakkında en çok tweetleyen ülkeler :
- Japonya
- ABD
- Güney Kore
- Tayland
- Brezilya
- Filipinler
- Endonezya
- İngiltere
- Fransa
- Hindistan
BUNLARI DA OKUYUN