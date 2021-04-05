Twitter’da en çok kullanılan emoji belli oldu

Emojiler popüler hale geldiğinden beri, gözyaşlarıyla gülen emoji tüm platformlarda ve uygulamalarda büyük bir favoriydi. Emojipedia‘nın sunduğu aylık rapora göre artık ilk sırada ağlayan emoji yer alıyor.

2018 ile 2021 arasında atılan 1,68 milyar tweet’e göre hesaplanan grafiğe bakıldığında ağlayan emojinin, uzun süredir kullanıldığı, ancak neredeyse 1 numarayı kaptırmayan gözyaşları içinde gülen emojiyi geçtiği ilk zaman dilimini gösteriyor. Toplanan veriler, yüksek sesle ağlayan emojinin, diğer emojilerden bu kadar büyük bir farkla en üst konuma ulaştığı anı bile gösteriyor.

En çok kullanılan emojinin değişmesinin başlıca sebepleri arasında tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün neden olduğu sokağa çıkma yasaklarının olduğu düşünülüyor.