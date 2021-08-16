Bilim & Teknoloji Twıtter’da en çok takip edilen kişi Barack Obama oldu

Twıtter’da en çok takip edilen kişi Barack Obama oldu

Bilim & Teknoloji

Twıtter’da en çok takip edilen kişi Barack Obama oldu

2006 yılında kurulan ve mesajları 280 karakterle sınırlı olan mikroblog sitesi Twitter’da en çok takip edilen kişi 129,9 milyon ile Barack Obama oldu.

16 Ağustos 2021, Pazartesi 11:17 Son Güncelleme:
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Statista verilerinden elde edilen bilgilere göre, Twitter’da en çok takip edilen hesaplar belli oldu. Böylelikle eski ABD başkanı Barack Obama, 129,9 milyon takipçi ile bu platformda en çok takip edilen kişi oldu.

Obamayı ikinci sıradan takip eden kişi ise gençlerin gözdesi şarkıcı JustinBieber olurken, güncel takipçi sayısı 113,9 milyon olarak kaydedildi. Üçüncü sırada ise 108,8 milyon ile KatyPery yer alırken, dördüncü sırada 102,7 milyon ile Rihanna, beşinci sırada ise 93,4 milyon ile ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo yer aldı.


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