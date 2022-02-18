Twitter’da kripto para sohbetleri patlama yaptı

Twitter, teknoloji, finans, spor, gıda gibi çeşitli sektörlerde veriler ve uzman analizleri içeren ilk BirdsEye Raporunu yayınladı. Twitter’ın Resmi Ortakları tarafından hazırlanan ve küresel Twitter sohbetlerindeki verilere dayanan rapor; en önemli tüketici trendlerine işatet ediyor ve markaların önümüzdeki yıl için fırsatları ve stratejilerini belirlemesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Buna göre Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin gibi yerleşik kripto para birimleri ilgi çekmeye devam ederken, her gün yeni kripto para birimleri ortaya çıkıyor, artık daha büyük kuruluşlar kripto para birimlerini bir ödeme şekli olarak kabul ediyor ve finansal kurumlar uyum sağlamaya ve kendi kripto tekliflerini kullanmayı denemeye başladı. 'Kripto' hakkındaki konuşmalar Twitter'da 2021'de, Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin’in sohbetleri yönlendirmesiyle %549 arttı.

Twitter'daki "NFT" hakkındaki konuşmalar 2021'de %9,510 arttı. Sohbetlerin çoğu erkeklerden geliyordu şimdiye kadar, ancak 2021'de konuşmanın daha fazla kadını içerecek şekilde değiştiğini şimdiden görmeye başladık. NFT’ler kripto evrenindeki en son fenomen. NFT'ler, dijital sanat eserleri veya videolar gibi benzersiz, değerli nesneleri, Depolanan ve blok zincirinde alınıp satılabilen doğrulanabilir varlıklara dönüştürür. NFT'ler yaklaşık yedi yıldır var olmasına rağmen, ana akıma dahil oldular ve dijital sanatçı Mike Winkelmann'ın (profesyonel olarak Beeple olarak bilinir) bir NFT sanat eserinin 69 milyon dolardan fazla bir ücrete satılmasının ardından Mart 2021'de oldukça popüler hale geldiler. NFT'lerin yeni keşfedilen popülaritesinde popüler kültür de rol oynadı.

Pandemi sırasında, tamamen yeni bir grup insan kendilerini yatırıma adadı. Mevcut tüm ABD borsa yatırımcılarının %15'i ilk kez 2020'de piyasada oynamaya başladı. Çok uluslu finansal hizmetler şirketi Charles Schwab, bu çağın yeni yatırımcılarını tasvir etmek ve tanımlamak için “Yatırımcı Kuşağı” terimini bile icat etti. Bu büyüme, daha düşük ticaret maliyetlerine, yatırım yapmayı daha kolay ve daha erişilebilir hale getiren yeni uygulamalar ve hizmetlere ve tümü ilginç yatırım fırsatları getiren piyasa oynaklığına bağlanabilir. Aynı zamanda sosyal medya da hisse senedi ile ilgili konuşmaları alevlendirmede ve büyütmede ve ayrıca belirli hisse senetlerini sosyal medya nedeniyle perakende yatırımcılar arasında popüler hale gelen "meme hisse senetlerine" dönüştürmede önemli bir rol oynar.Pandemi sırasında, tamamen yeni bir grup insan yatırım yapmaya başladı ve Twitter'daki 'perakende yatırımcı' sözleri 2021'de %215 arttı.