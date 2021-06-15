Bilim & Teknoloji Twitter'da kullanıcılar istemediği bahsetmelerden etiketini kaldırabilecek

Twitter'da kullanıcılar istemediği bahsetmelerden etiketini kaldırabilecek

Bilim & Teknoloji

Twitter'da kullanıcılar istemediği bahsetmelerden etiketini kaldırabilecek

Twitter, çalışmalarını tamamladığı yeni özelliği ile kullanıcılar istenmeyen mention'lardan (yanıtlar ve bahsedenler) kendilerini çıkartabilecekler.

15 Haziran 2021, Salı 11:27 Son Güncelleme:
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Platformda, kullanıcılar istemese bile bir başkası tarafından sohbetlere dahil edilebiliyor ve bildirim alıyor. Twitter'ın da rahatsızlık yaratan bu konuyu çözmek için yeni bir özellik getiriyor.

Özellik, tıpkı Instagram'da fotoğraf etiketlerinin kaldırılabilmesi gibi, kullanıcıların kendilerinden bahsedilen tweet'leri sonlandırabilmesini öngörüyor. Twitter'da halihazırda istenmeyen mention'ları engellemek için 'sessize al' ya da 'blokla' seçeneği bulunuyor.

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