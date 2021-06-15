Twitter'da kullanıcılar istemediği bahsetmelerden etiketini kaldırabilecek
Twitter, çalışmalarını tamamladığı yeni özelliği ile kullanıcılar istenmeyen mention'lardan (yanıtlar ve bahsedenler) kendilerini çıkartabilecekler.
15 Haziran 2021, Salı 11:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Platformda, kullanıcılar istemese bile bir başkası tarafından sohbetlere dahil edilebiliyor ve bildirim alıyor. Twitter'ın da rahatsızlık yaratan bu konuyu çözmek için yeni bir özellik getiriyor.
Özellik, tıpkı Instagram'da fotoğraf etiketlerinin kaldırılabilmesi gibi, kullanıcıların kendilerinden bahsedilen tweet'leri sonlandırabilmesini öngörüyor. Twitter'da halihazırda istenmeyen mention'ları engellemek için 'sessize al' ya da 'blokla' seçeneği bulunuyor.
BUNLARI DA OKUYUN