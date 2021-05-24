Twitter’da mavi tik almak için yeni kurallar neler?

Twitter yaptığı açıklamayla, bugünden itibaren geçerli olacak ‘verification’ yani hesap doğrulama uygulaması ve başvuru sürecinin yeni ayrıntılarını açıkladı.

Twitter mavi tik programını yaklaşık 4 yıl önce askıya almıştı. Geçtiğimiz günlerde yeniden bu programın başlayacağını duyuran Twitter, detayları paylaştı. Yeni ve güncellenmiş sistem sayesinde kullanıcılar kolaylıkla başvurularını tamamlayıp profillerinin yanına mavi tiklerini alabilecekler.

Twitter'da profilinizde mavi tikinizin olması yaptığınız iş ya da etkinlikler tarafından tanınan ve bilinen birisi olduğunuzu belirtmektedir. Genelde müzisyenler, politikacılar, içerik üreticileri gibi işlerinde popüler insanlarda bu mavi tikler bulunmakta.

TWITTER'DA MAVİ TİK NASIL ALINIR?

Telefon numarası ile e-posta hesabı onaylanmış ve aktif bir Twitter hesabına sahip olmak ve Twitter'ın size sunduğu kategorilerden birisine ait olmak.

Twitter’da doğrulamaya hak kazanmak için, altı kategoriden birinin kriterlerine uymanız gerekiyor:

- Devlet

- Şirketler, markalar ve kuruluşlar

- Haber kuruluşları ve gazeteciler

- Eğlence

- Spor ve oyun

- Aktivistler, organizatörler ve diğer etkili kişiler

Doğrulama politikasında belirtilen kategoriye özgü uygunluk kriterlerine ek olarak, hesap bilgilerinizin eksiksiz olması gerekiyor, yani bir profil adınız, bir profil resminiz ve onaylanmış bir e-posta adresiniz veya telefon numaranız olmalı. Ayrıca hesabınız son altı ay içinde aktif olmalı ve Twitter Kuralları'na riayet etmeli.