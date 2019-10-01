ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka, Twitter’dan 3 yaşındaki oğlu Theodore’un ‘Yıldız Savaşları’ serisindeki Fırtına Askerleri kılığına girmiş fotoğrafını paylaştı.

Altına da filmdeki ‘güç felsefesi’nden esinlenerek “Güç (İngilizce: Force) bizim ailede yoğun” yazdı.

‘Yıldız Savaşları’ serisinde Luke Skywalker’ı canlandıran Mark Hamill ise bu tweete “Yolsuzluk (İngilizce: Fraud) kelimesini yanlış yazmışsın” diye yanıt vererek ‘yolsuzluğun’ Trump Ailesi’nde yoğun olduğunu öne sürdü.

Mark Hamill'in bu tweet'i hem Yıldız Savaşları serisinin hayranları hem de Trump karşıtları tarafından çok beğenilince binlerce RT ve beğeni aldı.

Daha sonra bir Mark Hamill hayranı oyuncunun biraz sert davrandığına karar vermiş olacak ki 'Ailesini boşver, bu çocuk bir harika' diyerek Fırtına Askeri kostümü giyen çocuğu kast edince Mark Hamill'in yüreği yumuşadı ve 'Katılıyorum' diyerek bir tweet daha attı. Bu tweet'i de binlerce beğeni alan Mark Hamill böylelikle sadece hayranlarının değil herkesin kalbini kazanmayı başardı...



