Geleneksel olarak kırmızı bayraklar, bir kişinin dikkatini gerektiren tehlikeleri veya sorunları belirtmek için kullanılır.

Twitter kullanıcılar gönderilerine kırmızı bayrak eklediğinde, genellikle büyük bir sorun veya başka biriyle ilgili sorun olarak gördükleri bir şeyi açıklıyorlar.

Twitter ABD’de emoji kullanılan tweet’lerin geçen haftaya göre yüzde 455’lik bir artış gördüğünü söylüyor. Salı, dünya çapında 1,5 milyon kırmızı bayraklı emoji tweet’i atıldı.



