Bilim & Teknoloji Twitter'daki videolara yeni özellik geliyor

Twitter'daki videolara yeni özellik geliyor

Bilim & Teknoloji

Twitter'daki videolara yeni özellik geliyor

Twitter, kullanıcıların uygulamadaki hem video hem de sesli tweet'lerin oynatma hızını kontrol etmelerini sağlayacak, Android ve web üzerinde yeni bir test başlattı.

12 Şubat 2022, Cumartesi 09:48 Son Güncelleme:
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Twitter, geçtiğimiz aylarda video içeriklerinde alt yazı seçeneğini aktif hale getirmişti. Twitter, şimdi de başka bir video özelliği üzerinde çalışıyor.

Ayarlanabilir video oynatma hızı özelliğini az sayıdaki belirli kullanıcı test ediyor. Bu kullanıcılar, özelliği denemek için ekranın üst kısmında bir dişli simgesini kullanarak özelliği deneyebiliyorlar.

Oynatma hızı, 0.25 ile 2 arasında değişen ayarlanabilir seçenekler içeriyor. 0.25’lik artış ve 8 adet seçenekle gelecek olan özelliğin küresel bazda devam edip etmeyeceği şimdiden merak konusu.

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