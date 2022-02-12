Twitter, geçtiğimiz aylarda video içeriklerinde alt yazı seçeneğini aktif hale getirmişti. Twitter, şimdi de başka bir video özelliği üzerinde çalışıyor.

Ayarlanabilir video oynatma hızı özelliğini az sayıdaki belirli kullanıcı test ediyor. Bu kullanıcılar, özelliği denemek için ekranın üst kısmında bir dişli simgesini kullanarak özelliği deneyebiliyorlar.

Oynatma hızı, 0.25 ile 2 arasında değişen ayarlanabilir seçenekler içeriyor. 0.25’lik artış ve 8 adet seçenekle gelecek olan özelliğin küresel bazda devam edip etmeyeceği şimdiden merak konusu.