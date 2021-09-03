Bilim & Teknoloji Twitter'dan içerik üreticilerine yeni gelir kapısı: Süper Takip

Twitter'dan içerik üreticilerine yeni gelir kapısı: Süper Takip

Bilim & Teknoloji

Twitter'dan içerik üreticilerine yeni gelir kapısı: Süper Takip

Twitter, Süper Takip özelliğini resmi olarak kullanıma sundu. Süper Takip özelliği, içerik üreticilerin gelir elde etmesine olanak tanıyacak.

03 Eylül 2021, Cuma 07:54 Son Güncelleme:
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Süper Takip özelliği ile birlikte içerik üreticileri, süper takipçilerine özel içerik üretebilecek. Kullanıcılar, belirli bir ödeme ile içerik üreticilere ücretli abone olabilecek. Twitter kullanıcıları, artık içerik üreticilerine ücretli abone olabilecek. Twitch, YouTube gibi platformlarda uzun zamandır olan özellik, artık Twitter içerisinde de kullanılabilecek. Ayrıca içerik üreticileri, yalnızca süper takipçilerine özel paylaşımlar yapabilecek.

Sosyal medya platformu tarafından yapılan açıklamalara göre, aylık 2.99, 4.99 ve 9.99 dolar ücret ödeyerek abone olunabilecek. Ayrıca içerik üreticileri, aylık 50.000 dolara ulaşana kadar abonelik ücretlerinin %97 oranını alabilecek. 50.000 dolar sınırı geçildikten sonra üreticiler, abonelik ücretlerinin %80 gibi bir oranını alabilecek. Bu oranlar ise diğer platformlara kıyasla oldukça iyi denilebilir.

Ayrıca Twitter tarafından paylaşılan bilgilere göre süper takip özelliği, minimum 10.000 takipçiye sahip olan hesaplar için kullanılabilecek. Daha düşük oranda takipçiye sahip hesaplar, özelliğe erişemeyecek.

Twitter Süper Takip özelliği, şu anda yalnızca ABD ve Kanada içerisinde kullanılabiliyor. Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre, dünyanın geri kalanı da önümüzdeki haftalarda yeni özelliğe erişim sağlayabilecek. Abonelik fiyatlarında yerelleştirme politikası olacak mı bilinmiyor.


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