Twitter'dan kısa süre sonra para kazanılabilecek
Twitter'ın büyümesini kısıtlayan en büyük sorunlardan biri, içerik oluşturucuları ve takipçilerini cezbetmek için para kazanma yeteneğinin olmamasıydı. Şimdiyse Twitter'a para kazanabileceğiniz yeni bir özellik geliyor. Yeni özellikle kullanıcılar, kendileri için bir bahşiş kutusu oluşturabilecek. Onur Binay/posta.com.tr
24 Nisan 2021, Cumartesi 12:22 Son Güncelleme:
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Clubhouse’un ardında Twitter’a da para kazanmak için bahşiş kutusu geliyor. Tersine mühendis olan Jane Manchun Wong, Twitter'ın bahşiş kutusu özelliği ortaya çıkardı. Bu sayede takipçiler, kullanıcıyı desteklemek için bahşiş verebilecek.
Bu özellik, Bandcamp, Cash App, Patreon, Paypal ve Venmo aracılığıyla, yerel bir özellik olmadan para göndermeyi destekliyor. Bu da Twitter'ın herhangi bir parayı kendi başına ele almayacağını gösteriyor.
Üzerinde para simgesi olacak bu butona tıklayan kullanıcılar, farklı ödeme araçları ya da platformlar aracılığıyla takip ettikleri Twitter kullanıcısı için bağışta bulunabilecek.
Twitter, bu özelliğiyle ilgili hiçbir resmi açıklamada bulunmadı. Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı ve kullanılabilmesi için ne hangi koşulların istendiği belli değil.