Clubhouse’un ardında Twitter’a da para kazanmak için bahşiş kutusu geliyor. Tersine mühendis olan Jane Manchun Wong, Twitter'ın bahşiş kutusu özelliği ortaya çıkardı. Bu sayede takipçiler, kullanıcıyı desteklemek için bahşiş verebilecek.

Bu özellik, Bandcamp, Cash App, Patreon, Paypal ve Venmo aracılığıyla, yerel bir özellik olmadan para göndermeyi destekliyor. Bu da Twitter'ın herhangi bir parayı kendi başına ele almayacağını gösteriyor.

Üzerinde para simgesi olacak bu butona tıklayan kullanıcılar, farklı ödeme araçları ya da platformlar aracılığıyla takip ettikleri Twitter kullanıcısı için bağışta bulunabilecek.

Twitter, bu özelliğiyle ilgili hiçbir resmi açıklamada bulunmadı. Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı ve kullanılabilmesi için ne hangi koşulların istendiği belli değil.



