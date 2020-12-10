Twitter, 2020 yılında en çok retweet’lenen- beğenilen tweet’ler ve en çok konuşulan kişileri açıkladı. Buna göre, Marvel serilerinde 2016-19 döneminde Black Panther (Kara Panter) karakterini canlandırarak dünya çapında şöhrete kavuşan Chadwick Boseman’ın hesabından atılan ve 43 yaşındaki aktörün ölümünü duyuran tweet, senenin en çok retweet’lenen paylaşımı olurken, tüm zamanların da en çok beğenilen tweet’i olarak kayıtlara geçti.

​28 Ağustos'ta kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Boseman'ın hesabından yapılan tweet, 924 bini alıntı olmak üzere toplamda 3.1 milyondan fazla kez retweet'lendi. 165 binden fazla kişinin yorum yaptığı tweet, resmi olarak 24 saatten az bir sürede en çok beğenilen tweet oldu.

En çok beğenilen 2. tweet ise eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Kobe Bryant'ın anısına attığı tweet oldu.

ABD’li oyuncu Andy Milonakis’in "Bugün Dünya'yı terk eden astronotları tebrik ediyoruz. İyi seçim" tweet'i 3. sırada yer alırken, 90'lı yılların fenomen filmi Evde Tek Başına'nın çocuk yıldızı Macaulay Culkin'in doğum günü "Arkadaşlar, yaşlı hissetmek ister misiniz? 40 yaşındayım. Hoşgeldiniz" ifadelerini kullandığı tweet'i 4. sırada yer aldı.

Öte yandan dünya genelindeki kullanıcıların hakkında en çok tweet attığı isimler de şöyle:

1. Donald Trump

2. Joe Biden

3. George Floyd

4. Kobe Bryant

5. Barack Obama

6. BTS

7. Narendra Modi

8. Kanye West

9. Elon Musk

10. Kamala Harris (Harris aynı zamanda Twitter'da dünya genelinde en çok konuşulan kadın oldu)

Twitter, raporunda, her kategoride hesap başında birden fazla tweet ve etkileşim karşılığında ödül teklif eden hesapları dahil etmediğini de belirtti.